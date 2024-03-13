Информинг » Знаменитости » Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Image 16+
Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина
Знаменитости
Источник фото: @_kate_middleton_royal

Принцесса Уэльская оказалась в центре скандала из-за «отредактированной» фотографии, сделанной принцем Уильямом, на которой она запечатлена со своими детьми, вызвавшей широкий общественный резонанс. Несколько источников в королевских кругах поделились своими мнениями с изданием «The Mail» о последствиях этого инцидента. Хотя некоторые считают, что искренние извинения принцессы успокоили ситуацию, другие критики утверждают, что это событие нанесло ущерб репутации королевского дворца. 

Принцесса была описана как «шокированная» фурором, вызванным этой ситуацией. Один из источников заявил, что, хотя ошибка была признана, многие чувствуют, что пришло время «двигаться дальше» и позволить принцессе сконцентрироваться на своем восстановлении после операции на брюшной полости и на своих детях.

Была «подделана» с помощью цифровых технологий

Фурор разразился после того, как несколько крупнейших фотоагентств отказались от использования фотографии из-за опасений, что она была «подделана» с помощью цифровых технологий. Распространение отредактированных изображений противоречит отраслевым нормам. В последние недели в социальных сетях распространялись различные клеветнические сообщения о состоянии принцессы, что привлекло внимание даже мейнстрим-медиа, такого как Би-би-си. 

Хотя Кенсингтонский дворец не отклонился от своего заявления о состоянии здоровья принцессы, не предоставив каких-либо новых обновлений, это вызвало распространение теорий заговора в социальных сетях, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Сегодня, 16:33

Со звезды сериала «Кухня» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме

Сегодня, 16:08

Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

Сегодня, 12:28

Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Сегодня, 11:58

Телеведущий Первого канала Сергей Бабаев: «На стрессе я похудел и решил, что поправляться больше не буду»

Сегодня, 10:58

Любовь Успенская игнорирует суд против Филиппа Киркорова - названа причина

Сегодня, 05:28

Кейт Миддлтон расстроена скандалом с фото в День матери — слухи о смерти и подробности

Сегодня, 01:18

«Я не обманываю своих героев»: журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в нечестной работе

Сегодня, 00:53

Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Вчера, 21:53

Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом

Вчера, 20:58

Певица Нюша воссоединилась с мужем в Дубае после скандала с любовницей

Вчера, 20:48

Певица Валерия пригрозила выгнать Пригожина из дому, если он снова подарит ей что-то ненужное

Вчера, 20:43

Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой

Вчера, 19:58

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Вчера, 19:38

Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

Вчера, 19:23

Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Вчера, 19:08

Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Вчера, 15:18

Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

Вчера, 12:28

«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»

Вчера, 01:53

Алена Хмельницкая рассталась с молодым избранником

11-03-2024, 23:33

Новости партнеров
2023
ru-RU