Принцесса Уэльская оказалась в центре скандала из-за «отредактированной» фотографии, сделанной принцем Уильямом, на которой она запечатлена со своими детьми, вызвавшей широкий общественный резонанс. Несколько источников в королевских кругах поделились своими мнениями с изданием «The Mail» о последствиях этого инцидента. Хотя некоторые считают, что искренние извинения принцессы успокоили ситуацию, другие критики утверждают, что это событие нанесло ущерб репутации королевского дворца.

Принцесса была описана как «шокированная» фурором, вызванным этой ситуацией. Один из источников заявил, что, хотя ошибка была признана, многие чувствуют, что пришло время «двигаться дальше» и позволить принцессе сконцентрироваться на своем восстановлении после операции на брюшной полости и на своих детях.

Была «подделана» с помощью цифровых технологий

Фурор разразился после того, как несколько крупнейших фотоагентств отказались от использования фотографии из-за опасений, что она была «подделана» с помощью цифровых технологий. Распространение отредактированных изображений противоречит отраслевым нормам. В последние недели в социальных сетях распространялись различные клеветнические сообщения о состоянии принцессы, что привлекло внимание даже мейнстрим-медиа, такого как Би-би-си.

Хотя Кенсингтонский дворец не отклонился от своего заявления о состоянии здоровья принцессы, не предоставив каких-либо новых обновлений, это вызвало распространение теорий заговора в социальных сетях, пишет Весь Искитим.