Киркоров оценил ущерб от слов Успенской о женоненавистничестве в 10 млн рублей

Поп-королю Филиппу Киркорову удалось добиться снятия «отмены», под которую он попал после «голой» вечеринки - он снова вернулся на сцену и поет для своего зрителя, а также появляется на телеэфирах. Параллельно с его возвращением стартовал судебный процесс по иску певца к своей коллеге по цеху Любови Успенской.

Стоит напомнить, что в суд, чтобы отстоять свое имя, Бедросович обратился еще до скандального мероприятия в «Мутаборе». Его возмутило, что королева шансона Любовь Успенская в интервью журналистке Алене Жигаловой назвала его «женоненавистником».

Тогда она позволила себе и другие нелестные высказывания о Киркорове.

«Это человек, который всю жизнь играет. Он – фейк…», – приводит слова Успенской из интервью издание «ГородЧе».

В суд было подано исковое заявление. Ущерб, нанесенный словами Успенской, поп-король оценил в 10 млн рублей.

Урегулировать спор в досудебном порядке стороны не смогли.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский признался, что представители Успенской с ним даже не связывались. В результате суд начал рассматривать дело, следующее заседание запланировано на 4 апреля.

Юрист полагает, что певица не спешит ставить точку в этой истории, потому что она помогает ей оставаться на слуху.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца номер один – нелепо. Но от безысходности понятно», – резюмировал адвокат.