Информинг » Знаменитости » Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Image 16+
Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках нового шоу «Это нормально?», которое она ведет совместно с Дмитрием Дибровым, вспомнила о подарке, который когда-то получила от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Это был абонемент в спортзал - с намеком на то, что у нее есть лишний вес и ей необходимо от него избавиться.

 «Поняла намек» футболиста

Тарасов тогда ангажировал для своей супруги очень хорошего тренера. Бузова подчеркнула, что «поняла намек» футболиста, хотя тогда, по ее мнению, она была в отличной физической форме. Невзирая на это, обиду на него за это она не держит.

Ольга сейчас тщательно следит за своей фигурой. Однако строгие диеты для нее становятся серьезным испытанием, поскольку она является любительницей «вредных» перекусов.

Интересно: Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а в конце 2016-го - развелись. Ольга тогда была сильно обижена на него, а модель Анастасию Костенко, которая стала впоследствии женой футболиста и к настоящему времени родила ему четверых детей, называла разлучницей.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Киркоров оценил ущерб от слов Успенской о женоненавистничестве в 10 млн рублей

Сегодня, 18:58

Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

Сегодня, 18:43

Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Сегодня, 16:33

Со звезды сериала «Кухня» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме

Сегодня, 16:08

Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

Сегодня, 12:28

Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Сегодня, 11:58

Телеведущий Первого канала Сергей Бабаев: «На стрессе я похудел и решил, что поправляться больше не буду»

Сегодня, 10:58

Любовь Успенская игнорирует суд против Филиппа Киркорова - названа причина

Сегодня, 05:28

Кейт Миддлтон расстроена скандалом с фото в День матери — слухи о смерти и подробности

Сегодня, 01:18

«Я не обманываю своих героев»: журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в нечестной работе

Сегодня, 00:53

Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Вчера, 21:53

Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом

Вчера, 20:58

Певица Нюша воссоединилась с мужем в Дубае после скандала с любовницей

Вчера, 20:48

Певица Валерия пригрозила выгнать Пригожина из дому, если он снова подарит ей что-то ненужное

Вчера, 20:43

Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой

Вчера, 19:58

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Вчера, 19:38

Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

Вчера, 19:23

Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Вчера, 19:08

Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Вчера, 15:18

Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

Вчера, 12:28

Новости партнеров
2023
ru-RU