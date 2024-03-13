Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в рамках нового шоу «Это нормально?», которое она ведет совместно с Дмитрием Дибровым, вспомнила о подарке, который когда-то получила от своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Это был абонемент в спортзал - с намеком на то, что у нее есть лишний вес и ей необходимо от него избавиться.

«Поняла намек» футболиста

Тарасов тогда ангажировал для своей супруги очень хорошего тренера. Бузова подчеркнула, что «поняла намек» футболиста, хотя тогда, по ее мнению, она была в отличной физической форме. Невзирая на это, обиду на него за это она не держит.

Ольга сейчас тщательно следит за своей фигурой. Однако строгие диеты для нее становятся серьезным испытанием, поскольку она является любительницей «вредных» перекусов.

Интересно: Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а в конце 2016-го - развелись. Ольга тогда была сильно обижена на него, а модель Анастасию Костенко, которая стала впоследствии женой футболиста и к настоящему времени родила ему четверых детей, называла разлучницей.