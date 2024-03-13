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Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

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Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта
Знаменитости
Источник фото: @Zhanna_badoeva

Телеведущая Жанна Бадоева рассказала о работе в шоу «Лучше всех!» на Первом канале.

До того как началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины, этот проект вел Максим Галкин*, сообщает портал Рамблер Новости.

«Когда я думала над работой в этом проекте, то понимала — это трудозатратные съемки. И все же я даже представить себе не могла, насколько», — отметила Бадоева.

По ее словам, ей не сложно общаться с детьми, но все же она устает от коммуникации с ними во время съемок.

Как пример, она привела случай с одной из участниц. Она должна была показать навыки ветеринара, но не хотела включаться в работу.

«Мы пытаемся выспросить, что нужно делать, если у акулы болит животик и так далее, а ей хоть бы что. «Закапать глазки» — и хохочет. Снимали все это часа два», — вспоминает телеведущая.

В этом выпуске Бадоева выглядела утомленной, с недовольным лицом. Но зрителю не было видно, как долго пришлось снимать этот сюжет.

Отметим, Максим Галкин* покинул РФ из-за российской «военной спецоперации» на украинской территории. Шоу «Лучше всех!» перестало выходить в 2022 году, и только в декабре 2023 года его возобновили, взяв на место Максима Галкина* Жанну Бадоеву.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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