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Со звезды сериала «Кухня» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме

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Со звезды сериала «Кухня» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме
Знаменитости
Источник фото: @khorinyakvitya

С актера Виктора Хориняка не будут взыскивать 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме.

Как сообщает Telegram-канал Shot, суд отклонил апелляцию кинокомпании «Мотор фильм студия», которая требовала от артиста выплаты в размере 8 миллионов рублей, пишет Лента.ру.

Роль отдали Владимиру Яглычу

Хориняк отказался сниматься в фильме «Любви не бывает». Его утвердили на главную роль, но он не появился ни на примерке, ни на читке проекта. Поэтому создателям картины пришлось срочно искать нового актера. Роль, которую должен был сыграть Хориняк, отдали Владимиру Яглычу.

При рассмотрении иска арбитражный суд Москвы постановил взыскать со звезды «Кухни» 178 тысяч рублей, 100 тысяч из которых — неустойки, 30 тысяч — расходы на юридические услуги и 48 тысяч — выплата госпошлины.

«Мотор фильм студия» подала апелляцию, чтобы добиться выплаты 8 млн рублей. Но арбитражный суд Москвы не стал менять предыдущее решение.

Информационное агентство «Informing»

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