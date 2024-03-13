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Владимир Вдовиченков ни разу не виделся с маленьким внуком

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Владимир Вдовиченков ни разу не виделся с маленьким внуком
Знаменитости
Источник фото: @vdovichenkovvladimir

Популярный актёр Владимир Вдовиченков признался «Телепрограмме», что с момента рождения его внука Михаила он ещё ни разу не видел мальчика. А между тем, прошло уже порядка 3,5 месяцев с того момента.

Актер стал дедушкой в прошлом году

Напомним, мальчик Михаил появился на свет в начале декабря 2023 г. в семье сына Владимира Вдовиченкова Леонида и его любимой женщины. Леонид оперативно оповестил своего звёздного отца о том, что тот стал дедушкой, однако дело до очного знакомства с внуком, живущим в Санкт-Петербурге, так и не дошло.

Видит внука лишь по фото

Сам артист не скрывает, что немного огорчён этим, но в то же время старается относиться к ситуации без лишних эмоций и по-философски. Вдовиченков считает, что жизнь идёт своим чередом, и рано или поздно он познакомится с внуком вживую.

Пока же звезда сериала «Бригада» видит внука Мишу по фотографиям или по видеосвязи и ещё даже не смог в точности определить, похож ли на него маленький внук.

«Он живет в Петербурге. Я, конечно, видел фотографии внука, но пока не общался с ним. Ощущения странные! Смотрю в зеркало - и вроде бы на дедушку не похож…», - сказал актер.

Информационное агентство «Informing»

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Владимир Вдовиченков
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