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«Мне его не хватает»: Сергей Светлаков рассказал о своем отношении к Ивану Урганту

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«Мне его не хватает»: Сергей Светлаков рассказал о своем отношении к Ивану Урганту
Знаменитости
Источник фото: @ssvetlakov

В беседе с РБК Life актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как на самом деле относится к Ивану Урганту. По его словам, ему очень не хватает шоумена на телевидении, передает Лента.ру.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», — признался Светлаков.

Телеведущий добавил, что Урганту с его талантами стоило бы открыть школу телевидения, ведь молодому поколению есть чего у него поучиться.

Также он назвал сравнение проектов «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ не уместным, потому как Павел Воля создал шоу, которое похоже на другие вечерние программы, а не конкретно на передачу Урганта.

«Чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя», — резюмировал Светлаков.

Информационное агентство «Informing»

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