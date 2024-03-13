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«Это единственный человек, который радуется неудачам других»: Лолита Милявская пристыдила Андрея Разина

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«Это единственный человек, который радуется неудачам других»: Лолита Милявская пристыдила Андрея Разина
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

В ходе пресс-завтрака телеканала МУЗ-ТВ Лолита Милявская сообщила, что Андрей Разин является единственным человеком в шоу-бизнесе, который открыто радуется неудачам других артистов, пишет News.ru.

Также певица отметила тот факт, что все свои комментарии он отпускает, находясь за границей.

«Это единственный человек, который радуется неудачам других. Но он не в шоу-бизнесе, он тявкает из-за границы. Даже не могу говорить паршивая овца, он не у нас, не с нами. Те, кто здесь, с нами, те сопереживают», — высказалась она.

По словам журналистов, Разин часто осыпает проклятиями артистов и пророчит им беды и несчастья, но, по мнению Лолиты, это он делает от своего бессилия.

«Не верьте в его большую силу. Была бы большая , состоялся бы не как тявкающее животное, а как-нибудь с другой, с хорошей репутацией», — отметила Лолита Милявская.

Стоит напомнить, что проблемы настигли Лолиту после ее участия в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой. На нее сразу же обрушилась волна хейта и критики, а все ее концерты были отменены. После этого артистка отправилась на свою дачу в Болгарию и занималась там домом и огородом.

Информационное агентство «Informing»

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