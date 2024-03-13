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Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

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Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери
Знаменитости
Источник фото: @yanasumm

Лия Меладзе опубликовала в сети фото своей матери, Яны Сумм, которую ее отец Константин Меладзе бросил ради Веры Брежневой, пишет gazeta.ru.

Лия Меладзе пригласила всех опубликовать фото матери 

«Это моя мама. Я приглашаю людей, которые любят своих мам, независимо от того, с нами они или нет, присоединиться к челленджу и опубликовать фотографию женщины, которая вас родила. Нужно всего лишь одно фото твоей мамы, не коллаж или видео. Цель — затопить соцсети позитивными фото», — написала девушка, объявив таким образом флэшмоб.

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Продюсер состоял в браке с юристом Яной Сумм на протяжении 19 лет. У бывших супругов трое общих детей: помимо Лии, они воспитывают 23-летнюю Алису и 18-летнего Валерия. Фото сына Меладзе никто не видел в сети. Поскольку мальчик родился с аутизмом, родители старались скрывать его от публики. 

Меладзе тайно женился на Брежневой в октябре 2015 года. Они сыграли свадьбу в Италии в кругу близких людей. А в октябре прошлого года певица объявила о разводе с мужем. Они прожили вместе восемь лет, но общих детей не завели. 

Лия Меладзе рассказала, что практически не общалась с Брежневой. По словам девушки, отец приезжал к ней без жены.

Информационное агентство «Informing»

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