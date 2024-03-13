На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

Алла Пугачева уже больше двух лет не живёт на территории России. Знаменитость вместе с мужем и детками эмигрировала в Израиль, оставив в России годами нажитое имущество и не только.

В некоторой степени Алла Борисовна лишилась и народной любви. Журналисты издания News.ru пообщались с сотрудниками почты в деревне Грязь, что под Москвой, где располагается замок Аллы Пугачевой и её мужа.

Дело в том, что ранее на это отделение Алле Борисовне приходило огромное количество писем. В первую очередь это письма от поклонников, которые для Примадонны стали важнейшим ритуалом. По словам сотрудников, ранее такие письма приходили практически каждый день.

Письма Пугачевой перестали приходить

Однако, как рассказала работающая на почте женщина, когда Пугачева уехала из России, письма тоже перестали приходить. По её словам, сейчас Алле Борисовне никто не пишет даже в качестве исключения.

«Раньше к ним постоянно почта приходила. Каждый день отвозили им письма в деревню, с тех пор как они уехали из Грязи, писем нет», - говорит она.

А между тем, Алла Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах огромные деньги.