Информинг » Знаменитости » На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

Image 16+
На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева уже больше двух лет не живёт на территории России. Знаменитость вместе с мужем и детками эмигрировала в Израиль, оставив в России годами нажитое имущество и не только.

В некоторой степени Алла Борисовна лишилась и народной любви. Журналисты издания News.ru пообщались с сотрудниками почты в деревне Грязь, что под Москвой, где располагается замок Аллы Пугачевой и её мужа.

Дело в том, что ранее на это отделение Алле Борисовне приходило огромное количество писем. В первую очередь это письма от поклонников, которые для Примадонны стали важнейшим ритуалом. По словам сотрудников, ранее такие письма приходили практически каждый день.

Письма Пугачевой перестали приходить

Однако, как рассказала работающая на почте женщина, когда Пугачева уехала из России, письма тоже перестали приходить. По её словам, сейчас Алле Борисовне никто не пишет даже в качестве исключения.

«Раньше к ним постоянно почта приходила. Каждый день отвозили им письма в деревню, с тех пор как они уехали из Грязи, писем нет», - говорит она.

А между тем, Алла Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах огромные деньги.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Алла Пугачева
Лента
Киркоров оценил ущерб от слов Успенской о женоненавистничестве в 10 млн рублей

Сегодня, 18:58

Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

Сегодня, 18:43

Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Сегодня, 16:33

Со звезды сериала «Кухня» Хориняка не стали взыскивать 8 млн за отказ сниматься в фильме

Сегодня, 16:08

Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

Сегодня, 12:28

Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Сегодня, 11:58

Телеведущий Первого канала Сергей Бабаев: «На стрессе я похудел и решил, что поправляться больше не буду»

Сегодня, 10:58

Любовь Успенская игнорирует суд против Филиппа Киркорова - названа причина

Сегодня, 05:28

Кейт Миддлтон расстроена скандалом с фото в День матери — слухи о смерти и подробности

Сегодня, 01:18

«Я не обманываю своих героев»: журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в нечестной работе

Сегодня, 00:53

Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Вчера, 21:53

Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом

Вчера, 20:58

Певица Нюша воссоединилась с мужем в Дубае после скандала с любовницей

Вчера, 20:48

Певица Валерия пригрозила выгнать Пригожина из дому, если он снова подарит ей что-то ненужное

Вчера, 20:43

Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой

Вчера, 19:58

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Вчера, 19:38

Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

Вчера, 19:23

Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Вчера, 19:08

Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Вчера, 15:18

Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

Вчера, 12:28

Новости партнеров
2023
ru-RU