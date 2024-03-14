Никита Пресняков показал отношение к скандалу в семье — нет дела до матери и бабушки

Никита Пресняков всегда держался отстраненно по отношению к своим знаменитым родственникам, пишет 7days.ru. Молодой человек не пошел по стопам родителей - Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, а также решил не повторять опыт своей бабушки Аллы Пугачевой. Он не пошел по пути эстрадного артиста.

Никита не хотел пользоваться связями, а стал развиваться как музыкант самостоятельно. Сейчас старший сын Кристины Орбакайте живет в США.

Предположительно, он не поддерживает отношений со своими родственниками - с мамой, оставшимся в Москве братом Дени Байсаровым и бабушкой. Пресняков делает вид, что до скандала, спровоцированного высказываниями Аллы Пугачевой, ему нет никакого дела.

Сейчас музыкант весело проводит время и у него явно беззаботное настроение. Никита отправился вместе с друзьями на отдых. Они сняли коттедж в горах с прекрасным видом и джакузи на террасе. Там Никита собирается отметить день рождение жены. Он опубликовал видео, где принимает ванну с бутылкой пива в руке.

Работы в России ему не видать

Предположительно, Пресняков не желает вмешиваться в дела своих близких, так как понимает, что в России у него остались проекты. К примеру, недавно Никита сообщал, что написал саундтрек для фильма «Триггер». Если он займет четкую позицию в отношении своей знаменитой бабушки, то работы в России ему не видать.