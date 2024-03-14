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Сестра подала в суд на Марию Шукшину - адвокат прояснила конфликт

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Сестра подала в суд на Марию Шукшину - адвокат прояснила конфликт
Знаменитости
Источник фото: @shukshina_maria

Скандалы в знаменитой семье Шукшиных не утихают ни на день - меняются только поводы и причины. Так, на этой неделе стало известно, что Ольга Шукшина подала судебный иск на свою сестру Марию - известную актрису и телеведущую, напоминает газета «АиФ».

Причина - авторские права отца

Поводом стали авторские права на произведения их отца Василия Шукшина. Дело в том, что авторские права покойного писателя в полном объеме были переданы от Лидии Федосеевой-Шукшиной - бывшей жены автора - к их общей дочери Марии.

Причём Лидия Николаевна по собственному желанию решила передать Марии все права на произведения Василия Шукшина. В беседе с журналистами об этом заявила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Мария Шукшина готова договариваться

По словам адвоката, несмотря на это, Мария готова договариваться с сестрой, дабы избежать судебных разбирательств и решить конфликт мирно. В то же время Вербицкая-Линник подчеркнула, что Ольга Шукшина пока не идёт на контакт с родственницей, производя впечатление человека, который не готов мириться, а умышленно стремится к конфронтации.

Информационное агентство «Informing»

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