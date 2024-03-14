Сергей Соседов не внес Ольгу Бузову в список лучших артистов России

Телеведущий и музыкальный критик со многолетним опытом Сергей Соседов составил собственные топ лучших артистов России. Соседов выделил несколько категорий звёзд, в каждой из которых назвал лидеров жанра.

Мало действительно достойных артистов

В беседе с порталом news.ru Соседов отметил, что по его мнению на сегодняшний день в стране очень мало по-настоящему достойных артистов. С точки зрения Сергея, это буквально единицы, во многих случаях -даже с натяжкой.

Ольга Бузова в топ лучших не попала

Среди молодых артистов Сергей выделил Полину Гагарину и Диму Билана, хотя они выступают на большой сцене уже больше 10 лет. А вот таких артистов как Ольга Бузова и Люся Чеботина не считает заслуживающими попасть в список лучших.

Эксперт также озвучил имена лучших артистов старшего поколения, внеся туда Григория Лепса и Ларису Долину.

Напомним, Сергей Соседов раскритиковал виновных в травле Лолиты Милявской.