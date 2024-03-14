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Пугачева приехала на кладбище навестить родные могилы: ее вели под руки — фото и как это было

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Пугачева приехала на кладбище навестить родные могилы: ее вели под руки — фото и как это было
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Борисовна Пугачева, известная певица, выбрала переезд из России в Израиль, а затем на Кипр. Ее муж, Максим Галкин*, также известен своей деятельностью в шоу-бизнесе. Вместе они воспитывают двух детей-близнецов, Гарри и Лизу.

СМИ отмечают, что Пугачева редко посещает родные могилы на кладбище, особенно после переезда из России. Свидетели утверждают, что она имеет проблемы с ногами, из-за чего перемещается с трудом.

Интересно, что в СМИ появилась информация о покупке Примадонной двух мест на кладбище в Израиле, что вызвало различные предположения.

Очевидцы, которые бывают на кладбище, говорят, что видели последний раз артистку у могил за год до СВО. 

«Вышла кое-как под руку с водителем из черного Rolls-Royce, хотя с мужем она всегда разъезжала на белом авто. Еще удивились немного. Даже к могилам дойти самостоятельно не смогла. Сотрудники кладбища помогли водителю довести ее под руки. Несколько минут постояла без цветов, заем уехала»,— говорят свидетели. 

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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