Опального принца Гарри и Меган Маркл обвинили в подделке фото с беременностью

Приятель принца Гарри и Меган опроверг утверждения о том, что фото пары, используемое для объявления о своей беременности, было отредактировано. Фотограф Мисан Гарриман в своем опровержении подчеркивает, что снимок был сделан естественным образом, а не сконструирован.

Источник фото: @meghan.markle.official

Гарриман рассказал о том, как его допрашивали на подкасте в 2021 году, при этом задавая вопросы, которые подразумевали ответы, искажающие суть. Он выразил недоумение по поводу фактически неверных утверждений, которые были сделаны в статье, касающейся его работы.

Сама фотография, о которой идет речь, была представлена миру 14 февраля 2021 года в качестве анонса о беременности Меган Маркл. Ее дочь, принцесса Лилибет Диана, родилась 4 июня 2021 года, сообщает vesiskitim.ru.