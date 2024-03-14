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Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Пугачевой

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Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @klavacoca

Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Борисовны Пугачевой.

На пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ она решила прокомментировать ее заявление по поводу слов Стаса Михайлова, что все артисты, которые покинули РФ, «приползут, и на коленях будут вымаливать прощение», пишет КП.ру.

По словам артистки, она не любит устраивать скандалы и конфликтовать на глаза у публики, и считает, что все недопонимания нужно устранять наедине, а не публично.

«Я вообще, в принципе, не люблю конфликтовать, то есть я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения», — заявила Клава Кока.

Знаменитость добавила, что она не согласна с позицией Аллы Пугачевой, но не берется судить ее, так как у каждого есть свои взгляды, и поэтому Алле Борисовне тоже не стоит судить других.

Отметим, Алла Пугачева не живет в РФ после того как началась российская «военная спецоперация» на территории Украины. В марте она впервые за 16 лет выпустила альбом и представила новую песню.

Информационное агентство «Informing»

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