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Это не похоже на Кейт Миддлтон – кто бросил под автобус принца и принцессу Уэльских и почему хотят «убить» Кэтрин

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Это не похоже на Кейт Миддлтон – кто бросил под автобус принца и принцессу Уэльских и почему хотят «убить» Кэтрин
Знаменитости
Источник фото: @princeandprincessofwales

Принц Уильям вызвал неожиданный шквал критики в социальных сетях после того, как опубликовал фотографию супруги и детей в честь Дня матери. Некоторые журналисты обвинили его в том, что он «бросил под автобус» Кейт Миддлтон, не защитив ее от критики, которая последовала после публикации снимка.

Следует взять ответственность за инцидент

Редактор Daily Mail, Ричард Иден, выразил разочарование по поводу того, как принц Уильям и королевская семья обработали ситуацию. Он назвал их поведение «не джентельменским» и выразил надежду, что им следует взять на себя ответственность за инцидент. Иден также подчеркнул важность наличия сильных советников у Кейт и Уильяма, чтобы помочь им справиться с подобными ситуациями в будущем.

Источник фото: @princeandprincessofwales

Этот случай вызвал сравнения с ситуацией, в которую попала принцесса Диана, и вызвал обеспокоенность по поводу последствий для королевской семьи. Иден выразил надежду на то, что королевская семья могла бы избежать подобной ситуации, привлекая для фотосессий профессиональных фотографов, чтобы не подвергать принца Уильяма и Кейт Миддлтон критике со стороны прессы.

Информационное агентство «Informing»

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