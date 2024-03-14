Нилов проинформировал, как Пугачева отомстила актерам из «Улиц разбитых фонарей»

По информации МК, Алексей Нилов раскрыл неприятный эпизод, связанный с Аллой Пугачевой и актерами телесериала «Улицы разбитых фонарей». Об этом он проинформировал в программе RTVI «Легенда».

Артистка подставила их

По его словам, Примадонна предложила им спеть вместе на сцене в Кремлевском дворце, однако вместо этого дала им тексты и решила, что они будут исполнять припев из ее трека «Мадам Брошкиной». Нилов считает, что артистка очень искусно подставила их.

Он также упомянул ситуацию с исполнением хита «Позови меня с собой» в фильме, которую актеры не приняли с энтузиазмом из-за смерти ее автора. Несмотря на это, исполнение песни получило положительные отзывы.

Пугачева прокомментировала это сказав:

«Пусть мальчики балуются».

Сам Нилов отказался дальше комментировать эту ситуацию, добавив, что все непредсказуемо меняется.