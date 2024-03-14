Информинг » Знаменитости » Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»

Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»

Image 16+
Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»
Знаменитости
Источник фото: @leontinator

Сын Тины Канделаки Лео, как известно, принял участие в «Новой фабрике звезд» на канале ТНТ после успешного прохождения кастинга на «Мосфильме». Уже в первом этапе Сергей Шнуров спас его от вылета, приняв 2-х участников вместо одного. 

Сможет добиться успеха без проекта

Обсуждения в сети возникли из-за предположения о его присутствии на проекте благодаря своим связям, а не таланту. Однако Лео в итоге предпочел отдать свои голоса сопернику Никите Уфимцеву, утверждая, что сможет добиться успеха в индустрии и без проекта. 

Его честность вызвала уважение у зрителей, и он завершил свою резкую речь позитивным жестом, бросив микрофон. На такие слова отреагировала сама Тина Канделаки в своем Телеграм-канале, написав, что гордится поступком наследника, сообщает Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

Сегодня, 15:33

Александра Ревву разнесли за выступление на трибьюте Шатунова

Сегодня, 14:23

Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева

Сегодня, 13:43

Это не похоже на Кейт Миддлтон – кто бросил под автобус принца и принцессу Уэльских и почему хотят «убить» Кэтрин

Сегодня, 13:03

Нилов проинформировал, как Пугачева отомстила актерам из «Улиц разбитых фонарей»

Сегодня, 12:58

Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Пугачевой

Сегодня, 12:18

Опального принца Гарри и Меган Маркл обвинили в подделке фото с беременностью

Сегодня, 11:33

Пугачева приехала на кладбище навестить родные могилы: ее вели под руки — фото и как это было

Сегодня, 11:33

Сергей Соседов не внес Ольгу Бузову в список лучших артистов России

Сегодня, 06:43

Сестра подала в суд на Марию Шукшину - адвокат прояснила конфликт

Сегодня, 01:13

Никита Пресняков показал отношение к скандалу в семье — нет дела до матери и бабушки

Сегодня, 00:13

Владимир Вдовиченков ни разу не виделся с маленьким внуком

Вчера, 23:03

На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

Вчера, 21:33

Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

Вчера, 21:18

Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Вчера, 21:13

«Это единственный человек, который радуется неудачам других»: Лолита Милявская пристыдила Андрея Разина

Вчера, 20:43

«Мне его не хватает»: Сергей Светлаков рассказал о своем отношении к Ивану Урганту

Вчера, 20:18

Киркоров оценил ущерб от слов Успенской о женоненавистничестве в 10 млн рублей

Вчера, 18:58

Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

Вчера, 18:43

Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Вчера, 16:33

Новости партнеров
2023
ru-RU