Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»

Сын Тины Канделаки Лео, как известно, принял участие в «Новой фабрике звезд» на канале ТНТ после успешного прохождения кастинга на «Мосфильме». Уже в первом этапе Сергей Шнуров спас его от вылета, приняв 2-х участников вместо одного.

Сможет добиться успеха без проекта

Обсуждения в сети возникли из-за предположения о его присутствии на проекте благодаря своим связям, а не таланту. Однако Лео в итоге предпочел отдать свои голоса сопернику Никите Уфимцеву, утверждая, что сможет добиться успеха в индустрии и без проекта.

Его честность вызвала уважение у зрителей, и он завершил свою резкую речь позитивным жестом, бросив микрофон. На такие слова отреагировала сама Тина Канделаки в своем Телеграм-канале, написав, что гордится поступком наследника, сообщает Вокруг ТВ.