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Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева

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Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева
Знаменитости
Источник фото: @nagiev.universal

Не секрет, что популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев сделал паузу в карьере с 2022 года, но иногда он общается с хейтерами в соцсетях, отмечая, что он все еще находится в России. Недавно его не было на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2024», где должны были объявить ведущих церемонии, которую долгое время вел именно Дмитрий Нагиев. 

По данным издания «7Дней.ру», телеведущий может снова появиться на премии, но организаторы пока не подтверждают эту информацию. Гендиректор МУЗ-ТВ Захар Бабин отметил, что он очень уважаемая личность, но подтверждение его участия на премии пока что не обсуждается.

Информационное агентство «Informing»

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