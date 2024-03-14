Александра Ревву разнесли за выступление на трибьюте Шатунова

Александр Ревва вызвал негодование общественности после своего возвращения на сцену в рамках концерта, посвященного Юрию Шатунову. Исполнив хит «Глупые снежинки», он столкнулся с волной недовольства из-за предыдущего ухода из страны. Его попытка вернуться на сцену в рамках мероприятия «Песни года» закончилась неудачей, поскольку его выступление было исключено из телевизионного эфира.

Многие зрители РФ утверждают, что главной причиной возвращения шоумена на сцену стали финансовые мотивы, что вызвало разочарование и обсуждения в соцсетях.

Напомним: согласно информации из «Московского Комсомольца», в 2022 году Александр Ревва покинул Россию и переехал в Испанию вместе с семьей. Активист Виталий Бородин утверждал, что Ревва высказывал свою позицию против спецоперации на Украине.