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Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

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Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах
Знаменитости
Источник фото: @instasamka

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, поделилась откровенными снимками, где она позирует в вызывающем наряде, на своей странице в социальной сети. 

Певица предстала в черных ультракоротких соблазнительных шортах. Подписчики в комментариях выразили свое восхищение внешностью певицы, называя ее красоткой и лучшей, а также выражая свою любовь к ней. 

Планирует сдать экзамен ЕГЭ 

В январе фотограф Moneyken опубликовал видео, где Инстасамка была запечатлена обнаженной, раздеваясь за прозрачной дверью. По данным издания Лента.ру, Инстасамка вскоре планирует сдать экзамен ЕГЭ и поступить в ВУЗ. После окончания школы она поступила в колледж, однако обучение в нем так и не завершила. 23-летняя звезда на днях поделилась информацией о том, что готовится собрать все необходимые документы для поступления в университет.

Информационное агентство «Informing»

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