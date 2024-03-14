Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, поделилась откровенными снимками, где она позирует в вызывающем наряде, на своей странице в социальной сети.

Певица предстала в черных ультракоротких соблазнительных шортах. Подписчики в комментариях выразили свое восхищение внешностью певицы, называя ее красоткой и лучшей, а также выражая свою любовь к ней.

Планирует сдать экзамен ЕГЭ

В январе фотограф Moneyken опубликовал видео, где Инстасамка была запечатлена обнаженной, раздеваясь за прозрачной дверью. По данным издания Лента.ру, Инстасамка вскоре планирует сдать экзамен ЕГЭ и поступить в ВУЗ. После окончания школы она поступила в колледж, однако обучение в нем так и не завершила. 23-летняя звезда на днях поделилась информацией о том, что готовится собрать все необходимые документы для поступления в университет.