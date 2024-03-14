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Нейробиолог Василий Ключарев заявил, что участников некоторых телешоу изучают в лабораториях

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Нейробиолог Василий Ключарев заявил, что участников некоторых телешоу изучают в лабораториях
Знаменитости
Источник фото: @brain_russia

Ученый нейробиолог Василий Ключарев заявил, что участников некоторых телешоу изучают в лабораториях.

Он уже седьмой сезон является экспертом в проекте «Удивительные люди», который снимает канал «Россия», пишет АиФ. По его словам, некоторых участников из этого проекта ученые приглашают в лабораторию, чтобы изучить их уникальные способности.

«Бывало, что мы приглашали участников проекта к себе в лаборатории. В МГУ у моих коллег сейчас начался проект, который я консультирую. К примеру, коллеги подробно изучают мнемотехников. Это люди с поразительным объемом памяти, которых у нас, кстати, довольно много. Они не только могут запомнить последовательность из одиннадцати тысяч цифр, но и утверждают, что готовы научить этому других», - отметил нейробиолог.

Так было с Борисом Голиком. Он мог говорить, читать и петь в обратном порядке, то есть задом наперед. Когда коллеги Ключарева увидели его способности, то были поражены. До сих пор ученые не пришли к единому мнению, это уникальная способность, или генетическая особенность. Сам Борис говорит, что это умение, и он может ему научить другого человека.

Он добавил, что его часто поражают те способности, которыми обладают другие люди. Он уже знает, что в новом сезоне проекта будет много ярких выступлений. Поэтому на шоу он и зритель, и эксперт, а иногда даже чувствует себя одним из участников проекта.

Информационное агентство «Informing»

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