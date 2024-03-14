Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью

Внучка известного актера Владимира Машкова, Мария Машкова, вызвала оживление, представ перед публикой в платье, приобретенном ее матерью еще 27 лет назад. В социальных сетях Мария поделилась фотографией со своей дочерью, отмечая ее день рождения и восхищаясь тем, что девочка обнаружила и полюбила это платье, как и ее мать в детстве.

Носила это платье в 90-е

Воспоминания о том времени, когда Мария носила это платье в холодные 90-е в России, вызывают теплые чувства. Мария отметила удивительное совпадение того, что платье вернулось в Лос-Анджелес, место его происхождения, и место рождения ее дочери.

Источник фото: @masha_mashkova_official

Мария, известная своими ролями в телесериалах, живет в США с мужем, пианистом и сценаристом Александром Слободяником. Они воспитывают двоих детей: Александру и Стефанию.

Ранее Мария часто бывала в России для съемок, но в связи с успешной карьерой мужа семья приняла решение переехать за границу.

Интересно: Мария ранее была замужем за Артемом Семакиным, но после расставания вышла замуж за Слободяника. Она открыто выражала свои мысли о браке и признавала, что изначально не собиралась вступать в долгосрочные отношения, но знакомство с Александром изменило ее взгляды. Бабушка всегда поддерживала ее выбор, советуя ценить этот союз.