Информинг » Знаменитости » Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью

Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью

Image 16+
Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью
Знаменитости
Источник фото: @masha_mashkova_official

Внучка известного актера Владимира Машкова, Мария Машкова, вызвала оживление, представ перед публикой в платье, приобретенном ее матерью еще 27 лет назад. В социальных сетях Мария поделилась фотографией со своей дочерью, отмечая ее день рождения и восхищаясь тем, что девочка обнаружила и полюбила это платье, как и ее мать в детстве. 

Носила это платье в  90-е

Воспоминания о том времени, когда Мария носила это платье в холодные 90-е в России, вызывают теплые чувства. Мария отметила удивительное совпадение того, что платье вернулось в Лос-Анджелес, место его происхождения, и место рождения ее дочери.

Источник фото: @masha_mashkova_official

Мария, известная своими ролями в телесериалах, живет в США с мужем, пианистом и сценаристом Александром Слободяником. Они воспитывают двоих детей: Александру и Стефанию. 

Ранее Мария часто бывала в России для съемок, но в связи с успешной карьерой мужа семья приняла решение переехать за границу.

Интересно: Мария ранее была замужем за Артемом Семакиным, но после расставания вышла замуж за Слободяника. Она открыто выражала свои мысли о браке и признавала, что изначально не собиралась вступать в долгосрочные отношения, но знакомство с Александром изменило ее взгляды. Бабушка всегда поддерживала ее выбор, советуя ценить этот союз.

Информационное агентство «Informing»

Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

Сегодня, 15:33

Александра Ревву разнесли за выступление на трибьюте Шатунова

Сегодня, 14:23

Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева

Сегодня, 13:43

Это не похоже на Кейт Миддлтон – кто бросил под автобус принца и принцессу Уэльских и почему хотят «убить» Кэтрин

Сегодня, 13:03

Нилов проинформировал, как Пугачева отомстила актерам из «Улиц разбитых фонарей»

Сегодня, 12:58

Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Пугачевой

Сегодня, 12:18

Опального принца Гарри и Меган Маркл обвинили в подделке фото с беременностью

Сегодня, 11:33

Пугачева приехала на кладбище навестить родные могилы: ее вели под руки — фото и как это было

Сегодня, 11:33

Сергей Соседов не внес Ольгу Бузову в список лучших артистов России

Сегодня, 06:43

Сестра подала в суд на Марию Шукшину - адвокат прояснила конфликт

Сегодня, 01:13

Никита Пресняков показал отношение к скандалу в семье — нет дела до матери и бабушки

Сегодня, 00:13

Владимир Вдовиченков ни разу не виделся с маленьким внуком

Вчера, 23:03

На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

Вчера, 21:33

Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

Вчера, 21:18

Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Вчера, 21:13

«Это единственный человек, который радуется неудачам других»: Лолита Милявская пристыдила Андрея Разина

Вчера, 20:43

«Мне его не хватает»: Сергей Светлаков рассказал о своем отношении к Ивану Урганту

Вчера, 20:18

Киркоров оценил ущерб от слов Успенской о женоненавистничестве в 10 млн рублей

Вчера, 18:58

Сменившая Галкина в шоу «Лучше всех!» на Первом канале ведущая раскрыла закулисье проекта

Вчера, 18:43

Почему Кейт Миддлтон расстроена и переживает шок – в чем причина

Вчера, 16:33

Новости партнеров
2023
ru-RU