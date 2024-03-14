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Филипп Киркоров впервые показал татуировки на руках и объяснил их значение

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Филипп Киркоров впервые показал татуировки на руках и объяснил их значение
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Филипп Киркоров появился в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ и показал сделанные на руках татуировки, а также рассказал о их значении, пишет ВокругТВ.

По словам артиста, во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора», где он был одним из участником, он вдохновился культурой Китая и сделал переоценку ценностей.

«Моя жизнь разделилась на до Китая и после Китая. Настолько изменилась, что я даже кое-что оставил себе на память», – сообщил артист.

В студии шоу «Это нормально?» Киркоров снял перчатки и продемонстрировал на тыльной стороне ладони татуировку в виде дракона, а на пальцах второй руки надпись KING, что в переводе означает «Король».

«Мы вступили в Год дракона, к тому же дракон считается символом Китая. Вот я и решил, что это путешествие должно было оставить след на всю жизнь», – объяснил значение тату поп-король.

Информационное агентство «Informing»

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