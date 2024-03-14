От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл

Алексей Четвертков, известный актер театра и кино, а также юрист, скончался 12 марта 2024 года в возрасте 58 лет.

Четвертков не был профессиональным актером, но внес значительный вклад в развитие театрального искусства в Петербурге. Он играл в народном театре «Глагол», где в течение 40 лет исполнил множество ярких ролей.

Четвертков был страстным театралом и любил выступать на сцене

Несмотря на свою основную карьеру в сфере правосудия, Четвертков был страстным театралом и любил выступать на сцене. В театре «Глагол« он сыграл в различных спектаклях, отметившись в таких ролях, как Лопахин в «Вишневом саду" и Гришка Отрепьев в "Борисе Годунове». Кроме того, его небольшая роль в фильме »Взломщик» принесла ему признание широкой публики.

Предполагаемой причиной смерти Четверткова называется сердечный приступ. Дата похорон пока не объявлена. С его уходом театральное и кинематографическое сообщество потеряло талантливого и преданного своему делу человека, пишет Весь Истиким.