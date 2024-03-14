Информинг » Знаменитости » От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл

От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл

Image 16+
От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Алексей Четвертков, известный актер театра и кино, а также юрист, скончался 12 марта 2024 года в возрасте 58 лет. 

Четвертков не был профессиональным актером, но внес значительный вклад в развитие театрального искусства в Петербурге. Он играл в народном театре «Глагол», где в течение 40 лет исполнил множество ярких ролей.

Четвертков был страстным театралом и любил выступать на сцене

Несмотря на свою основную карьеру в сфере правосудия, Четвертков был страстным театралом и любил выступать на сцене. В театре «Глагол« он сыграл в различных спектаклях, отметившись в таких ролях, как Лопахин в «Вишневом саду" и Гришка Отрепьев в "Борисе Годунове». Кроме того, его небольшая роль в фильме »Взломщик» принесла ему признание широкой публики.

Предполагаемой причиной смерти Четверткова называется сердечный приступ. Дата похорон пока не объявлена. С его уходом театральное и кинематографическое сообщество потеряло талантливого и преданного своему делу человека, пишет Весь Истиким.

Информационное агентство «Informing»

Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Филипп Киркоров впервые показал татуировки на руках и объяснил их значение

Сегодня, 19:48

Нейробиолог Василий Ключарев заявил, что участников некоторых телешоу изучают в лабораториях

Сегодня, 18:33

Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»

Сегодня, 17:28

Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью

Сегодня, 17:13

Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

Сегодня, 15:33

Александра Ревву разнесли за выступление на трибьюте Шатунова

Сегодня, 14:23

Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева

Сегодня, 13:43

Это не похоже на Кейт Миддлтон – кто бросил под автобус принца и принцессу Уэльских и почему хотят «убить» Кэтрин

Сегодня, 13:03

Нилов проинформировал, как Пугачева отомстила актерам из «Улиц разбитых фонарей»

Сегодня, 12:58

Певица Клава Кока высказалась негативно в адрес Аллы Пугачевой

Сегодня, 12:18

Опального принца Гарри и Меган Маркл обвинили в подделке фото с беременностью

Сегодня, 11:33

Пугачева приехала на кладбище навестить родные могилы: ее вели под руки — фото и как это было

Сегодня, 11:33

Сергей Соседов не внес Ольгу Бузову в список лучших артистов России

Сегодня, 06:43

Сестра подала в суд на Марию Шукшину - адвокат прояснила конфликт

Сегодня, 01:13

Никита Пресняков показал отношение к скандалу в семье — нет дела до матери и бабушки

Сегодня, 00:13

Владимир Вдовиченков ни разу не виделся с маленьким внуком

Вчера, 23:03

На почте в Подмосковье рассказали, что Алла Пугачева перестала получать письма от фанатов

Вчера, 21:33

Дочь Константина Меладзе опубликовала фото матери

Вчера, 21:18

Ольга Бузова вспомнила о подарке от бывшего мужа Дмитрия Тарасова с намеком на ее лишний вес

Вчера, 21:13

«Это единственный человек, который радуется неудачам других»: Лолита Милявская пристыдила Андрея Разина

Вчера, 20:43

Новости партнеров
2023
ru-RU