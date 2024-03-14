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«Хочу умереть»: Где похоронят Светлану Моргунову — появились фото с церемонии прощания в Москве

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«Хочу умереть»: Где похоронят Светлану Моргунову — появились фото с церемонии прощания в Москве
Знаменитости
Источник фото: @mikhail_kunitsyn_vinyl

Светлана Моргунова, знаменитый диктор советского телевидения, скончалась 10 марта 2024 года в своей квартире в Москве. Ей было 84 года. 14 марта прошла церемония прощания и похороны в храме Троицы Живоначальной, а позднее на Троекуровском кладбище.

После потери сына Светлана Моргунова погрузилась в глубокую депрессию. В 2023 году журналист Андрей Малахов провел с ней личную встречу, однако ее состояние не улучшилось.

Множество известных личностей посетили церемонию прощания

Множество известных личностей, включая Игоря Наджиева, Льва Лещенко, Клаву Новикову, Александра Розенбаума, посетили церемонию прощания, чтобы попрощаться с Моргуновой. Игорь Крутой не смог присутствовать на мероприятии, но отправил большой венок с цветами, а затем посетил храм лично.

Клара Новикова, подруга Моргуновой, отметила, что уход сына сильно повлиял на нее, и после этого общение с ней стало затруднительным.

Леонид Рошаль, известный хирург, несмотря на проблемы со здоровьем, также присутствовал на церемонии прощания и поцеловал Светлану в лоб, сидя в инвалидном кресле, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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