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«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

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«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока
Знаменитости
Источник фото: @poliandora

В беседе с изданием «Вокруг ТВ», 33-летняя внучка Светланы Немоляевой, Полина Лазарева, рассказала, почему у нее не складывается личная жизнь. Как отметила девушка, жизнь в одиночестве ее совсем не пугает.

«У меня характер вредный. Я всех считаю глупыми, а себя самой умной, что совершенно не соответствует действительности. И вообще, как-то я тяжело с людьми схожусь. Сейчас я одна и очень счастлива. Мне очень хорошо с собой», — честно призналась артистка.

Такое поведение, по ее мнению, возникло из-за того, что с детства она была окружена достойными и красивыми мужчинами. Также она отметила, что не пытается найти себе спутника, который был бы похож на отца или деда.

Лазарева добавила, что хотела бы выйти замуж один раз и на всю жизнь, создать с любимым человеком крепкую семью, какая была у ее бабушки с дедушки, прожившими в браке 51 год. Поэтому она не спешит создавать семью и продолжает ждать того самого человека.

Информационное агентство «Informing»

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