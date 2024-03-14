Комик Светлаков раскрыл свое отношение к «испугавшемуся патриоту» Ивана Урганта

Сергей Светлаков, напомним, опубликовал черный квадрат в начале специальной военной операции. Таким образом он мог указать на свою позицию в связи с текущими событиями, считают поклонники. Несмотря на это, комик продолжает активно работать на канале ТНТ и продюсирует новый фильм. Относительно уехавших из России коллег он высказал мнение, что новые лица в кино, на эстраде, ТВ могут вскоре появиться и занять достойное место, не уступая тем, кто ранее покинул страну.

Ургант мог бы успешно возглавить собственную школу телевидения

Светлаков также выразил свою ностальгию по работе с телеведущим Иваном Ургантом. Он предложил идею о том, что его коллега мог бы успешно возглавить собственную школу телевидения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что Иван является патриотом. Он считает, что шоумен мог временно испугаться или быть запутанным, но в конечном итоге разберется в своих мыслях.