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Пригожин: в ситуации с Пугачевой мнения звезд разделились

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Пригожин: в ситуации с Пугачевой мнения звезд разделились
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Конфликт между Стасом Михайловым и Аллой Пугачевой вызвал различные мнения среди коллег в музыкальной российской индустрии. Иосиф Пригожин отметил, что некоторые из звезд стоят за свою страну, признавая ее плюсы и минусы, в то время как другие, хоть и в меньшинстве, могли предать Родину, даже не осознавая до конца этого.

Продюсер выразил недоумение по поводу поведения Пугачевой

Продюсер при этом выразил недоумение по поводу поведения Пугачевой, отметив, что она пользовалась почитанием и уважением, но ее реакция на текущую ситуацию вызывает у многих негативные эмоции. Отсутствие лайков от знаменитостей под публикациями Примадонны стало одним из проявлений разногласий. 

Как признался муж Валерии, сам он не подписан на страницу артистки, поэтому узнал о конфликте из СМИ. 

Конфликт начался после высказывания Михайлова о возвращении уехавших из страны артистов. Алла Борисовна с иронией отреагировала на это заявление, подчеркнув, что возраст их уже не позволяет стоять на коленях, и «нормальные люди» не возвращаются назад в РФ, пишет News.ru.

Информационное агентство «Informing»

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