Российская актриса Екатерина Волкова провела пикантную фотосессию в ярко-розовом купальнике

Екатерина Волкова, известная своим участием в телесериале «Воронины», вызвала внимание, опубликовав в своей соцсети откровенное фото, где позирует в ярком купальнике.

49-летняя звезда сохраняет отличную форму

На размещенном снимке видно, что 49-летняя звезда сохраняет отличную форму, представив подтянутую фигуру. На фотографии актриса позирует перед фоном дома, но внимание сосредоточено на ярком купальнике артистки, который состоит из топа и трусов с низкой посадкой. Знаменитость выбрала натуральный образ, распустив темные волосы и отказавшись полностью от макияжа. В качестве аксессуаров Екатерина надела солнцезащитные очки и несколько браслетов, придавая образу непринужденность и легкость.

Актриса продемонстрировала естественную красоту, что вызвало восхищение у ее многочисленных подписчиков, пишет Лента.ру.