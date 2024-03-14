Впервые снял перчатки: Филипп Киркоров показал и объяснил значение новой татуировки

Новость о новых татуировках Филиппа Киркорова появились еще в начале года, но никто не мог увидеть их из-за перчаток и перстней, которые обычно носил певец. Наконец, в студии телешоу «Это нормально?» на ТНТ он снял перчатки и показал свои новые татуировки.

Новые татуировки

На одной руке действительно было слово KING («король»), как сообщалось ранее, но вместо изображения жука скарабея на тыльной стороне ладони был нарисован дракон.

Поп-король объяснил, что татуировка с драконом связана с его участием в реалити «Сокровища императора« в Китае, где дракон является символом. Певец подчеркнул, что поездка в КНР изменила его жизнь и ценности, и он решил оставить на своем теле память об этом путешествии. Киркоров также пошутил про »ту дверь» и поделился, что проект действительно повлиял на его жизнь.

Кроме того, зрители заметили другие изменения в образе артиста. Он вернулся на сцену через два месяца после скандальной «голой вечеринки», предпочтя совершенно новый имидж: стал брюнетом, отказался от ярких нарядов в пользу более сдержанного стиля, пишет Вокруг ТВ.