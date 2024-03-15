Почему враждуют принц Уильям и принц Гарри — от «пренебрежения» в Итоне до цвета кожи Меган Маркл

В сентябре 1998 года Гарри утверждал, что Уильям пренебрежительно относился к нему в Итоне, стремясь дистанцироваться и быть как можно дальше от брата. Он писал, что Уильям был безразличным к его переживаниям и недоволен ошибками. Гарри также утверждал, что его старший брат стремился избегать общения с ним.

Стало известно о помолвке Уильяма с Кейт

В январе 2005 года Гарри утверждал, что Уильям и Кейт уговорили его надеть на костюмированной вечеринке нацистскую форму, хотя затем он остался один с негативной реакцией окружающих. Он утверждал, что это вызвало у него чувство ненависти к себе. В ноябре 2010 года, когда стало известно о помолвке Уильяма с Кейт, Гарри утверждал, что не был в курсе этого и не участвовал в этом процессе.

В апреле 2011 года, когда Кейт и Уильям поженились, Гарри был шафером, но не произнес речь, хотя его друзья это сделали. Он считал это «наглой ложью». К лету 2013 года, Гарри заявил, что Уильям «ревнует» его новый проект.

Источник фото: @princeandprincessofwales

Летом 2016 года Гарри встретился с Меган и познакомил ее со своей семьей. Он утверждал, что Уильям и Кейт были рады ее встрече, хотя Уильям немного отшатнулся от ее обнимашек. В ноябре 2016 года, когда отношения Гарри и Меган стали общедоступными, Гарри выступил в их защиту. Это разозлило его отца и брата.

Отношения между принцами обострились

Осенью 2017 года Уильям, якобы, предостерег Гарри от женитьбы на Меган, выразив беспокойство и заявив, что он торопится.

Июнь 2018 года. Во время рождественского сезона принц Чарльз попытался примирить братьев, но это привело к короткосрочному улучшению отношений. В начале 2019 года отношения между принцами обострились, когда, по словам принца Гарри, Уильям схватил его за шиворот и повалил на пол во время ожесточенного спора о Меган. В январе 2020 года, когда Меган и Гарри отошли от королевских обязанностей, Уильям сказал, что больше не может обнимать своего брата, заявив, что они - разные сущности.

Выразил готовность к примирению

В марте 2021 года Меган и Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, вызвав огромное напряжение в королевской семье. В апреле 2021 года принц Филипп скончался, и на его похоронах братья были замечены болтающими с Кейт. В начале 2023 года мемуары Гарри были выпущены, раскрывая трудности их отношений, и он выразил готовность к примирению при условии извинений.

Однако в марте 2023 года Сассексы были выселены из своего дома в коттедже Фрогмор, и Гарри не видел ни брата, ни отца, когда вернулся в Великобританию. В феврале 2024 года Гарри высказался о диагнозе рака короля Чарльза, заявив, что любая болезнь сближает семьи, пишет vesiskitim.ru.