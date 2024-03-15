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Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

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Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи
В России / Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

Предстоящий Великий пост, начиная с 18 марта и продолжаясь до 4 мая, обещает быть временем строгого поста и духовной очистки. Прежде чем вступить в этот священный период, важно подготовить как тело, так и душу, избавившись от всего, что может помешать проникновению духовной глубины.

Приносит начало Чистого понедельника

Прощеное воскресенье, 17 марта 2024 года, предоставляет отличную возможность для освобождения от обид и обновления духа. Этот день приносит начало Чистого понедельника, который в православии встречается службой в храмах и генеральной уборкой дома, включая смену белья и тщательное мытье посуды.

Приготовка к празднику также включает в себя очистку пищевых привычек и домашней обстановки. Посуду следует промыть особенно тщательно, также наступает время запрета на праздничную еду, оставляя только чистую воду в рационе.

Источник фото: vesiskitim.ru

Баня становится еще одним способом физической очистки и расслабления в это время года. Вместе с водкой, используемой для полоскания рта от остатков еды, она помогает не только очистить тело, но и душу от прежних бремен. Популярные народные приметы, связанные с 18 марта 2024 года, включают возможность расстаться с вредными привычками, предсказания об урожае пшеницы и символическое начало весны с Чистого понедельника.

Великий пост начинается с соблюдения строгих запретов, включая избегание продуктов, оставшихся после Масленицы, и ограничение походов в гости для женщин. Однако, для мужчин этот день приносит с собой обещание удачи, сообщает vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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