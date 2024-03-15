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Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги

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Что можно и что нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта 2024 года – три обряда, чтобы приманить деньги
В России / Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

21 марта 2024 года отмечается астрономическое начало весны, когда Солнце пересекает экватор, принося с собой равенство дня и ночи. Этот день ассоциируется с приходом тепла и весенними празднествами, которые проводятся с особым размахом. 

Люди устраивают ярмарки с песнями и танцами

На День весеннего равноденствия традиционно готовят блины и печенье в форме жаворонков, украшенные сиропом или зернами пшеницы. Также люди устраивают ярмарки с песнями, танцами и увлекательными играми, такими как перетягивание каната или игра в городки. Вечером на городских площадях разводят костры, которые символизируют новую жизнь и приносят счастье в году. 

Гадания на праздник тоже входят в традиции, например, девушки могут гадать по пряникам, в которые заранее положены предметы с разным значением. Особое внимание уделяется обрядам на привлечение денег. Например, стакан с чистой водой ставится на солнечное окно в 12 часов дня для приманивания богатства. При этом говорят такие слова.

Прочитав этот заговор, три раза нужно окрестить воду и сказать слова:

Также принято загадывать желания. Например, в полдень можно написать на зеленом листе бумаги во всех деталях свою цель, настроившись на позитивный лад и не думая о негативе. После этого бумажку с желанием можно пустить по реке или по ветру, привязав ее к воздушному шару.

Еще одним обычаем является обход жилища 8 раз с зажженной свечой в руках, произнося при этом слова: 

«Счастье, удача, изобилие». 

По преданию, это привлечет к дому богиню Весту, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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