Принц Уильям посетил благотворительный клуб на территории Уайт—Сити в Лондоне 14 марта, где вместе с детьми украшал печенье. В ходе мероприятия он отметил, что считает свою супругу Кейт Миддлтон более талантливой и креативной артисткой, чем он сам. Он также упомянул, что их сын, принц Луи, особенно любит посыпку, что помогает скрыть его «отсутствие креативности».

Обнаружено 16 несостыковок

Эти комментарии вызвали резонанс в обществе, особенно после скандала, связанного с фотографией, опубликованной принцем несколько дней назад. На снимке, на котором изображены Кейт Миддлтон с детьми, было обнаружено 16 несостыковок, что привело к предположению, что фотография была «создана» нейросетью. В ответ на это Миддлтон извинилась и признала использование фотошопа для исправления снимка.

Источник фото: @princeandprincessofwales

Принц Уильям не высказал поддержку своей супруге в этой ситуации, что привлекло к нему критику со стороны журналистов. Один из редакторов даже сравнил «судьбу» Кейт Миддлтон с тем, что происходило с принцессой Дианой, отметив, что пресса похожим образом избавлялась от нее, пишет Весь Искитим.