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Сергей Светлаков: Иван Ургант — незаменимый профессионал, которого не хватает

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Сергей Светлаков: Иван Ургант — незаменимый профессионал, которого не хватает
Знаменитости
Источник фото: @ssvetlakov

Сергей Светлаков выразил надежду на возвращение Ивана Урганта на ТВ, подчеркнув его уникальность и профессионализм. Он отметил, что сокращение числа творческих личностей в РФ может привести к дефициту качества, но при этом считает возможным появление новых лиц в скором будущем.

Не хватает Ивана Урганта

Комик признал, что ему особенно не хватает на телеэфире Ивана Урганта, считая его незаменимым. Он выразил желание, чтобы все молодые ведущие учились у Урганта, который, по его мнению, должен был открыть свою школу телевидения.

Отмечая различия между передачами «Вечерний Ургант» и «Шоу Павла Воли», Светлаков подчеркнул, что хотя у Воли есть своя аудитория и его телешоу имеет свою уникальность, оно несравнимо с работой Урганта. По мнению Сергея, чем больше будет разнообразия в лицах и телеформатах, тем будет лучше для зрителей, пишет РБК.

Информационное агентство «Informing»

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