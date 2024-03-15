Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Ляйсан Утяшева устроила своему супругу настоящий праздник в честь его 45-летия, продемонстрировав свою любовь в этот особенный день. Вместе с детьми она подготовила целый ряд приятных сюрпризов, чтобы удивить именинника. Утяшева отметила, что несмотря на свой возраст, ее муж по-прежнему обладает умением ценить простые моменты в жизни.

Источник фото: @liasanutiasheva

Помимо этого, Ляйсан поделилась со своими поклонниками незабываемыми моментами из семейной жизни, включая трогательные кадры из родильного дома, где Павел держит на руках свою новорожденную дочь, а рядом с ними их сын. Оба детей родились в США и имеют американское гражданство.

Источник фото: @liasanutiasheva

В своем поздравлении гимнастка выразила самые искренние чувства к избраннику, называя его своим лучшим другом и безусловной любовью, а также пожелала ему счастья. Она поделилась своим желанием стать многодетной мамой до исполнения своего 40-летия (к 2025 году), что свидетельствует о настойчивых планах пары по расширению своей семьи. Об этом сообщает портал 7Дней.ру.