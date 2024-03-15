Петросян раскрыл правду о рождении второго ребенка от суррогатной мамы

78-летний Евгений Петросян снова обрел отцовство, в третий раз испытав радость становления родителем. Новость о пополнении в их семье он разгласил 13 марта через свой блог, где его супруга, Татьяна Брухунова, обнародовала эту радостную информацию. Тем не менее, вскоре после анонса этого увлекательного события, на супругов обрушились обвинения в том, что они, предположительно, воспользовались услугами суррогатной матери для появления на свет ребенка.

У него родилась дочь

Юморист оперативно отреагировал на эти слухи, опровергнув их в интервью с журналистами и призвав не распространять непроверенные утверждения. В соответствии с имеющейся информацией, у него родилась дочь, однако подробности и имя новорожденной до сих пор остаются вне поля общественного интереса.

Источник фото: @bruhunova

На момент раскрытия этой новости, исполнилось девочке несколько месяцев. Татьяна Брухунова, вступившая в брак с Евгением Петросяном год спустя после его развода, также активно делилась своим опытом воспитания наследника Вагана, который появился на свет 4 года назад и был назван в честь дедушки, пишет Газета.ру.