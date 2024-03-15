Олег Майами: «Я единственный участник шоу «Дом-2», кто смог чего-то добиться»

Певец Олег Майами рассказал о том, помог ли ему проект «ДОМ-2».

По его словам, он пришел в шоу-бизнес с этого реалити, пишет СтарХит. Сейчас Олег Майами считает себя единственным, кто смог чего-то добиться сам.

«Я единственный участник «ДОМа-2», кто смог чего-то добиться, реализовать себя… Ну девчонкам симпатичным проще», - заявил артист.

Он отметил в беседе с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым в рамках шоу «Кстати», что благодаря телестройке, его заметил продюсер Максим Фадеев.

Олег Майами в 2015 году участвовал в шоу «Голос-4».

Артист отметил, что сейчас многие участники «золотого» состава забыты. Артист добавил, что, возможно, участники проекта и общаются между собой, но он вышел из всех чатов, связанных с проектом, когда начала расти его популярность. Обсуждать других участников проекта он не захотел, отметив, что пришел в студию, чтобы поговорить о своем творчестве, а не о том, как служилась судьба остальных.