В Сети появилось редкое фото дочерей Агутина от разных браков

В сети появился редкий фотоснимок, объединивший взрослых дочерей Леонида Агутина – Полину и Лизу, вызвавший восторг у его фанатов.

Известно, что у музыканта есть две взрослые дочери, проживающие за пределами России уже на протяжении длительного периода времени. Сегодня Полине исполнилось 28 лет, она отмечает свой день рождения в Лондоне, где проживает уже не первый год, и не планирует возвращаться в РФ.

Источник фото: @agutinleonid

В Интернете появилась фотография, на которой Полина улыбается вместе со своей младшей сестрой Лизой, дочерью Анжелики Варум, проживающей в Штатах. В кадре видно, что отношения между сестрами основаны на тепле, любви, доверии.

Лиза вспоминает свою первую встречу с сестрой и делится подробностями с подписчиками:

«Встретила свою старшую сестру, когда было 13 лет, была поражена, она гений, владеющая шестью языками. Это как будто я нашла кусочек своего сердца. Сегодня у нее день рождения, хочу, чтобы все знали, как сильно ее люблю», - приводит слова девушки TVCenter.RU.