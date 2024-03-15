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Анжелика Варум потерпела неудачу на концерте Леонида Агутина

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Анжелика Варум потерпела неудачу на концерте Леонида Агутина
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на сцену. Минувшим вечером она решила поддержать мужа на его концерте в Нижнем Новгороде, пишет csn-tv.ru. 

Певица появилась на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Варум предстала перед зрителями в подчеркивающем фигуру элегантном платье темного цвета с принтом в виде листьев. Однако певица потерпела неудачу во время выступления. Вместе с мужем Анжелика начала петь хит «Как не думать о тебе». 

Запуталась в тексте

Неожиданно у нее возникли проблемы с голосом, а потом она запуталась в тексте. Этот момент попал на видео, которое впоследствии слили в сеть. Агутин рассказал, что жена смогла выступить с этим номером только с третьей попытки. 

Стоит заметить, что Варум продолжает избегать встреч с журналистами. Анжелика и Леонид после начала СВО стали реже появляться вместе на публичных мероприятиях, предпочитая оставаться в тени.

Информационное агентство «Informing»

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