Шоумен Степан Меньщиков объяснил феномен Ольги Бузовой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков заявил, что считает Ольгу Бузову примером для молодежи.

Он подчеркнул, что Бузова является целеустремленной девушкой, которая добилась признания собственными силами, пишет «Вечерний курьер».

«Помните, как над ней смеялись? Это хрестоматийный пример, как сначала над человеком хохочут, палки ему в колеса вставляют, а потом на задних лапках перед ним ходят», — отметил Меньщиков.

Меньщиков отметил, что Ольга Бузова не подает плохого примера молодежи, а лишь живет в соответствии со своими жизненными приоритетами, и для нее это работа и любовь.

Он добавил, что тем, кто хочет добиться успеха, стоит следовать примеру Ольги Бузовой. При этом она, по его словам, не страдает звездной болезнью, хотя многого добилась, и сейчас является одной из самых востребованных в стране артисток.