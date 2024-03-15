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Сергей Лазарев привел повзрослевшего сына на съемки шоу «Маска»

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Сергей Лазарев привел повзрослевшего сына на съемки шоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

Сергей Лазарев, известный артист, вновь присоединился к шоу «Маска» в качестве члена звездного жюри. По правилам музыкального проекта, в каждом эпизоде среди судей представляется новое лицо. Ранее свои силы в этой роли испытали Анатолий Цой, Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Гарик Мартиросян. В шестом эпизоде в экспертную коллегию вошел Сергей Лазарев.

На съемки артист прибыл в компании своих детей

На съемки артист прибыл в компании своих детей, Анны и Никиты, которые были рождены суррогатной матерью. Видео с маленькой дочкой певец опубликовал еще вчера, сегодня поделился кадрами со своим наследником. Мальчик позировал рядом с наградой, которую получит победитель «Маски». Предложив сыну забрать трофей, Лазарев пошутил, что дома будет уже два кубка. 

В четвертом сезоне артист, который прятался в маске Скорпиона, стал победителем вместе с Димой Биланом, который скрывался под образом Мамонтенка, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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