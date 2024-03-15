Варум смогла спеть на концерте с Агутиным только с третьей попытки

Анжелика Варум столкнулась с неожиданными сложностями во время очередного концерта, проведенного вместе со своим мужем Леонидом Агутиным. Видеозапись выступления была опубликована в «Фан группе ЛААВ» ВКонтакте. Мероприятие, предназначенное для зрителей старше шести лет, проходило в КЗ «Юпитер» 14 марта этого года.

Несколько раз популярная певица пыталась начать песню

На видео отчетливо видно, как несколько раз популярная певица пытается начать песню, однако каждый раз испытывает трудности с попаданием в ноты. Анжелика готова была отказаться, но ее поддержал супруг, после чего они все-таки смогли завершить выступление.

Пару поддержала аудитория в зале, которая аплодировала артистам на протяжении всего выступления, несмотря на неудачные попытки исполнения песен.