В группе «Город 312» новая солистка: рассказываем, кто она и куда подевалась Ая

Певица Ая временно отсутствует из-за восстановления поврежденных связок

Команда «Город 312» возвращает свою энергию после перерыва, представляя поклонникам обновленный состав. Солистка коллектива, известная больше как певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко), временно отсутствует из-за заболевания и восстановления поврежденных связок после перенесенного ранее коронавируса. В этот период ее место на сцене займет Диана Макарова.

Она известна россиянам как участница вокального телешоу «Голос«. Несмотря на это временное изменение, »Город 312» продолжит свою музыкальную деятельность, представляя фанатам новые проекты.

Для Дианы, к слову, это важный шаг в ее карьере, поскольку исполнилась мечта попасть в группу, которую она с детства любила. Ее вступление добавляет свежести коллективу, считают поклонники, которые с нетерпением ждут новых творческих выступлений и теплых моментов от группы в обновленном составе.