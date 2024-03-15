Информинг » Знаменитости » В группе «Город 312» новая солистка: рассказываем, кто она и куда подевалась Ая

В группе «Город 312» новая солистка: рассказываем, кто она и куда подевалась Ая

Image 16+
В группе «Город 312» новая солистка: рассказываем, кто она и куда подевалась Ая
Знаменитости
Источник фото: @_dima003

Певица Ая временно отсутствует из-за восстановления поврежденных связок

Команда «Город 312» возвращает свою энергию после перерыва, представляя поклонникам обновленный состав. Солистка коллектива, известная больше как певица Ая (настоящее имя Светлана Назаренко), временно отсутствует из-за заболевания и восстановления поврежденных связок после перенесенного ранее коронавируса. В этот период ее место на сцене займет Диана Макарова. 

Она известна россиянам как участница вокального телешоу «Голос«. Несмотря на это временное изменение, »Город 312» продолжит свою музыкальную деятельность, представляя фанатам новые проекты.

Для Дианы, к слову, это важный шаг в ее карьере, поскольку исполнилась мечта попасть в группу, которую она с детства любила. Ее вступление добавляет свежести коллективу, считают поклонники, которые с нетерпением ждут новых творческих выступлений и теплых моментов от группы в обновленном составе.

Информационное агентство «Informing»

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Петросян раскрыл правду о рождении второго ребенка от суррогатной мамы

Сегодня, 15:58

Принц Уильм сделал новое заявление о жене Кейт Миддлтон – что случилось

Сегодня, 15:43

Шоумен Степан Меньщиков объяснил феномен Ольги Бузовой

Сегодня, 15:43

В Сети появилось редкое фото дочерей Агутина от разных браков

Сегодня, 14:58

Сергей Светлаков: Иван Ургант — незаменимый профессионал, которого не хватает

Сегодня, 13:18

Почему враждуют принц Уильям и принц Гарри — от «пренебрежения» в Итоне до цвета кожи Меган Маркл

Сегодня, 10:13

Комик Светлаков раскрыл свое отношение к «испугавшемуся патриоту» Ивана Урганта

Вчера, 23:18

Российская актриса Екатерина Волкова провела пикантную фотосессию в ярко-розовом купальнике

Вчера, 23:08

Впервые снял перчатки: Филипп Киркоров показал и объяснил значение новой татуировки

Вчера, 22:58

«Хочу умереть»: Где похоронят Светлану Моргунову — появились фото с церемонии прощания в Москве

Вчера, 22:23

Пригожин: в ситуации с Пугачевой мнения звезд разделились

Вчера, 22:23

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

Вчера, 22:18

От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл

Вчера, 21:33

Филипп Киркоров впервые показал татуировки на руках и объяснил их значение

Вчера, 19:48

Нейробиолог Василий Ключарев заявил, что участников некоторых телешоу изучают в лабораториях

Вчера, 18:33

Лео Канделаки резко высказался о своем уходе из шоу «Новая фабрика звезд»

Вчера, 17:28

Осудившая СВО Мария Машкова показала фото с 12-летней дочерью

Вчера, 17:13

Инстасамка провела фотосессию в ультракоротких соблазнительных шортах

Вчера, 15:33

Александра Ревву разнесли за выступление на трибьюте Шатунова

Вчера, 14:23

Стало известно о появлении на ТВ Дмитрия Нагиева

Вчера, 13:43

Новости партнеров
2023
ru-RU