Актер Панин назвал хамскими высказывания Кологривого про Абдулова

Алексей Панин выразил свое неодобрение в адрес Никиты Кологривого, который сыграл роль Кощея в известном телесериале «Слово пацана».

Панин не считает Кологривого настоящим актером

По данным «Светского журнала», актер призвал к «успокоению мальчика» и выразил мнение, что он не считает Кологривого настоящим актером. Такое высказывание скандальный артист, уехавший из России, сделал в ответ на комментарии, сделанные Никитой на днях в адрес Александра Абдулова, народного артиста РСФСР.

Панин также отметил, что Кологривый снялся всего в одном фильме, при этом допуская хамские высказывания о великих личностях. Он вспомнил о том, что его актерское мастерство высоко оценивали такие авторитетные лица, как Вячеслав Шалевич и Владимир Этуш. В заключение Алексей предложил Кологривому «потрогать его за ногу», сопровождая свои слова рядом ругательств.