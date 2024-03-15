Информинг » Знаменитости » Во время рабочей поездки на Камчатку певица Саша Круглова пострадала от вулканической пыли: пришлось идти к врачу

Во время рабочей поездки на Камчатку певица Саша Круглова пострадала от вулканической пыли: пришлось идти к врачу

Image 16+
Во время рабочей поездки на Камчатку певица Саша Круглова пострадала от вулканической пыли: пришлось идти к врачу
Знаменитости
Источник фото: @sashakruglovamusic

В беседе с изданием «МК» участница седьмого сезона проекта «Голос. Перезагрузка» Саша Круглова, рассказала как пострадала от извержения вулкана на Камчатке.

По словам Кругловой, ничего не предвещало беды. Она ездила по Камчатке по рабочим моментам, параллельно наслаждаясь местными красотами - вулканами, океаном, также ее поразили ушастые тюлени и нерпы. Артистка добавила, что осталась в восторге от увиденного и изъявила желание вернуться в это место еще раз, но в этот раз на отдых.

Интересный факт: Камчатка - это край вулканов и их там насчитывается около 300, 29 из которых являются действующими. Одни могут извергаться один раз в год, а некоторые раз в тысячу лет, но, тем не менее, считаются активными.

И вот Круглова захотела подъехать поближе посмотреть на вулканы.

«Мы по моей просьбе подъехали слишком близко к вулканам, в итоге я наглоталась вулканической пыли, которая, казалось, забила все легкие. Я долго не могла избавиться от кашля и хрипов, а для артиста - это трагедия. Сразу по приезду в Москву пришлось идти к врачу», - рассказала Круглова.

Как объяснил доктор, если в дыхательные пути попадают крупные частицы пыли, то это приводит к тому, что человек начинает чихать  и кашлять, потому как они раздражают рецепторы слизистой.

«Но меня успокоили. Оказалось, что вулканическая пыль менее опасна, чем сигаретный дым», - добавила артистка.

Саше Кругловой предстоит пройти медикаментозное лечение, но впредь врач предупредил воздержаться от близкого нахождения возле действующих вулканов.

Информационное агентство «Informing»

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Анжелика Варум потерпела неудачу на концерте Леонида Агутина

Сегодня, 19:13

Актер Панин назвал хамскими высказывания Кологривого про Абдулова

Сегодня, 18:13

Сергей Лазарев привел повзрослевшего сына на съемки шоу «Маска»

Сегодня, 17:23

В группе «Город 312» новая солистка: рассказываем, кто она и куда подевалась Ая

Сегодня, 17:13

Утяшева показала новое фото из роддома — Воля держит младенца

Сегодня, 16:28

Варум смогла спеть на концерте с Агутиным только с третьей попытки

Сегодня, 16:13

Петросян раскрыл правду о рождении второго ребенка от суррогатной мамы

Сегодня, 15:58

Принц Уильм сделал новое заявление о жене Кейт Миддлтон – что случилось

Сегодня, 15:43

Шоумен Степан Меньщиков объяснил феномен Ольги Бузовой

Сегодня, 15:43

В Сети появилось редкое фото дочерей Агутина от разных браков

Сегодня, 14:58

Сергей Светлаков: Иван Ургант — незаменимый профессионал, которого не хватает

Сегодня, 13:18

Почему враждуют принц Уильям и принц Гарри — от «пренебрежения» в Итоне до цвета кожи Меган Маркл

Сегодня, 10:13

Комик Светлаков раскрыл свое отношение к «испугавшемуся патриоту» Ивана Урганта

Вчера, 23:18

Российская актриса Екатерина Волкова провела пикантную фотосессию в ярко-розовом купальнике

Вчера, 23:08

Впервые снял перчатки: Филипп Киркоров показал и объяснил значение новой татуировки

Вчера, 22:58

«Хочу умереть»: Где похоронят Светлану Моргунову — появились фото с церемонии прощания в Москве

Вчера, 22:23

Пригожин: в ситуации с Пугачевой мнения звезд разделились

Вчера, 22:23

«Считаю себя самой умной»: внучка Светланы Немоляевой рассказала, почему до сих пор одинока

Вчера, 22:18

От чего умер актер театра «Глагол» Алексей Четвертков: кто такой, сколько было лет и причина смерти — в каких фильмах играл

Вчера, 21:33

Филипп Киркоров впервые показал татуировки на руках и объяснил их значение

Вчера, 19:48

Новости партнеров
2023
ru-RU