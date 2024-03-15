Во время рабочей поездки на Камчатку певица Саша Круглова пострадала от вулканической пыли: пришлось идти к врачу

В беседе с изданием «МК» участница седьмого сезона проекта «Голос. Перезагрузка» Саша Круглова, рассказала как пострадала от извержения вулкана на Камчатке.

По словам Кругловой, ничего не предвещало беды. Она ездила по Камчатке по рабочим моментам, параллельно наслаждаясь местными красотами - вулканами, океаном, также ее поразили ушастые тюлени и нерпы. Артистка добавила, что осталась в восторге от увиденного и изъявила желание вернуться в это место еще раз, но в этот раз на отдых.

Интересный факт: Камчатка - это край вулканов и их там насчитывается около 300, 29 из которых являются действующими. Одни могут извергаться один раз в год, а некоторые раз в тысячу лет, но, тем не менее, считаются активными.

И вот Круглова захотела подъехать поближе посмотреть на вулканы.

«Мы по моей просьбе подъехали слишком близко к вулканам, в итоге я наглоталась вулканической пыли, которая, казалось, забила все легкие. Я долго не могла избавиться от кашля и хрипов, а для артиста - это трагедия. Сразу по приезду в Москву пришлось идти к врачу», - рассказала Круглова.

Как объяснил доктор, если в дыхательные пути попадают крупные частицы пыли, то это приводит к тому, что человек начинает чихать и кашлять, потому как они раздражают рецепторы слизистой.

«Но меня успокоили. Оказалось, что вулканическая пыль менее опасна, чем сигаретный дым», - добавила артистка.

Саше Кругловой предстоит пройти медикаментозное лечение, но впредь врач предупредил воздержаться от близкого нахождения возле действующих вулканов.