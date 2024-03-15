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В Москве зрители спутали экс-солистку «Стрелок» Юлию Беретту с певицей Лаймой Вайкуле

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В Москве зрители спутали экс-солистку «Стрелок» Юлию Беретту с певицей Лаймой Вайкуле
Знаменитости
Источник фото: @juliaberetta1

Выступлениям исполнительницы были свойственны стиль одежды и манера исполнения Вайкуле

По данным МК, на одной из светских вечеринок, прошедших в Москве, зрители были в замешательстве, приняв экс-солистку «Стрелок» Юлию Беретту за прибалтийскую певицу Лайму Вайкуле. По информации портала, выступления исполнительницы отличали как стиль одежды, так и манера исполнения, которые неожиданно напоминали стиль Вайкуле. 

Беретта предстала перед публикой в мужском костюме. Она исполняла свой хит в манере, свойственной Лайме. По мере выступления зал заполнился шепотом, некоторые из присутствующих даже подошли ближе к сцене, пытаясь понять, что же происходит. В исполнении Юлии зазвучала композиция «Танк», которая по интонациям напоминала хиты Вайкуле. Каждый жест артистки вызывал бурное обсуждение в зале. 

Информационное агентство «Informing»

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