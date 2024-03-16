Актриса Марина Зудина призналась, что у ее дочери от Олега Табакова появился возлюбленный

Актриса Марина Зудина, вдова режиссера Олега Табакова, призналась, что у их дочери появился возлюбленный. Она рада за свою девочку. От внимания матери не ускользнуло, что в своем молодом человеке девушка нашла качества своего отца.

Седьмого апреля дочь Зудиной отметит свое совершеннолетие.

«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. На данный момент они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце», — рассказала звезда «Содержанок» Зудина на шоу «Мой герой».

О своей личной жизни Марина предпочитает не распространяться

О своей личной жизни после смерти любимого мужа Марина предпочитает не распространяться.

Зудина и Табаков, который был старше ее на 30 лет, начали отношения еще в институте. Актриса знала, что у любимого есть жена и дети, но не могла побороть в себе любовь к нему. Свои отношения им удалось скрывать несколько лет. Актриса даже сделала аборт от Табакова, чтобы не становиться разлучницей и не уводить его из семьи, о чем как-то призналась на программе «Судьба человека».

В 1994 году Олег Табаков все же развелся со своей женой, а в 1995-м году влюбленные поженились. Спустя несколько месяцев после официальной регистрации отношений у них родился сын Павел.